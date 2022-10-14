Онколог назвала признаки рака молочной железы Онколог Диденко: о раке молочной железы могут говорить трещины на сосках и выделения из них

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Распознать рак молочной железы можно по ряду признаков, таким как резкое уменьшение или увеличение груди, появление отека и изменение цвета кожных покровов и выделений из соска, рассказала Lenta.ru врач-онколог Вера Диденко. Также о развитии онкологии может свидетельствовать появление на одной или обеих молочных железах язв, втяжений кожи, корочек, экзем, трещин на сосках и деформаций на одной из желез.

Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез. <...> Еще могут быть выделения из соска, иногда они бывают в норме, особенно если недавно была лактация, но если мы видим выделения с какой-то одной стороны, особенно если они буроватого, красноватого или янтарного цвета, — пояснила специалист.

Диденко порекомендовала обратиться к маммологу в случае обнаружения одного или нескольких перечисленных симптомов.

По словам врача, употребление алкоголя, курение, ожирение, различные гормональные нарушения и прием гормонозаместительной терапии способны увеличить риск развития рака молочной железы. Также, по словам медика, большую роль имеет и наследственный фактор.

Онколог Михаил Бяхов ранее рассказал, что для обнаружения раковой опухоли человеку по достижении 50 лет следует регулярно проходить обследование. Эксперт при этом добавил, что если у кого-то из родственников была выявлена опухоль, то сдавать анализы нужно еще раньше. Врач подчеркнул, что самостоятельно обнаружить развитие опухоли на ранних стадиях практически невозможно.