Онколог назвал способы снизить риск заболевания раком Онколог Черемушкин посоветовал отказаться от вредных привычек, чтобы не заболеть раком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Для профилактики онкологических заболеваний необходимо отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и правильно питаться, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, такие простые, но эффективные способы, позволят значительно снизить риски заболевания.

Причины рака — это повреждение ДНК напрямую, например, от радиации, или косвенные повреждения, вызванные хроническими воспалениями. Все вредные привычки, которые ведут к нарушению функционирования, могут также привести к возникновению онкологии, начиная от малоподвижности, до присутствия в зонах повышенного электромагнитного излучения, где падает иммунитет, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что 40% патологии опухоли определяется курением. По словам врача, существуют многочисленные исследования, доказывающие, что и у некурящих людей, которые живут вместе с курильщиками, на 15–30% увеличивается риск развития рака легких и инсульта.

В зоне риска находятся и дети. Если ребенок остается в одном помещении с курящим, их организм постепенно ослабевает, иммунитет падает, вследствие чего они выглядят очень вялыми и уставшими, — сказал Черемушкин.

Врач добавил, что развитие рака не сопровождается определенными симптомами, по которым можно сразу определить природу заболевания. При отсутствии видимых проблем стоит как минимум раз в год посещать врача и проходить диагностические процедуры, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях.

Ранее врач-онколог Марина Шорина посоветовала воспользоваться правилом ABCD, чтобы отличить пигментные пятна от меланомы. Специалист пояснила, что, согласно этому методу, нужно оценить симметричность образования, края, окраску и размер. Меланома отличается от пятна по этим параметрам и имеет неровные края.