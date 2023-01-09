Онколог назвал смертельные последствия злоупотребления сладким для женщин Онколог: злоупотребление сладостями является фактором риска возникновения рака у женщин

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Курение, злоупотребление сладким и жареной пищей может стать фактором риска для женщин и спровоцировать развитие онкологии, рассказал врач-онколог Антон Ильин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что все эти факторы являются управляемыми и могут находиться под контролем человека.

Внешние управляемые факторы — это в первую очередь вредные привычки: курение, злоупотребление жирной, жареной, копченой пищей и сладостями. Кроме того, сюда же можно отнести малоподвижный образ жизни, курение, работу на вредном производстве, длительное пребывание под открытым солнцем без защиты, а также беспорядочную половую жизнь, ведущую к повышению риска заражения онкогенными штаммами ВПЧ, — рассказал онколог.

Ильин подчеркнул, что важную роль в снижении риска заболевания раком играет прохождение регулярных медицинских обследований. Обследоваться стоит, даже если нет жалоб на здоровье. Повлиять на управляемые факторы каждая женщина может самостоятельно: например, бросить курить, устроиться на менее вредную для организма работу, сесть на диету.

Ранее диетолог Дюваль предупредила, что злоупотребление сахаром может привести к депрессии. Из-за избытка сахара в организме усугубляются воспалительные процессы и начинаются новые. В связи с этим у человека возникают проблемы с аппетитом, хроническая усталость и бессонница. Все эти факторы могут привести к депрессии.