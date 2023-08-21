Онколог назвал продукты, вызывающие рак кишечника Онколог Черемушкин: переработанные продукты повышают риски возникновения рака

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Переработанные продукты повышают риск возникновения рака кишечника, например, злоупотребление жареным мясом, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, в рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки.

Переработанные продукты также повышают риски возникновения рака. Например, злоупотребление жареным мясом. В рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки. Она способствует нормальной работе кишечника. Также риски заболевания повышаются из-за малоподвижности, когда появляется привычка подолгу сидеть на одном месте, и постоянные стрессы, — рассказал Черемушкин.

Врач отметил, что на ранних стадиях нет определенных симптомов, по которым можно было бы определить возникновение рака кишечника. Для возникновения злокачественной опухоли есть ряд причин — неправильное питание, вредные привычки, наследственные заболевания.

Сам кишечник — это эластичная трубка, обладающая большой растяжимостью. Соответственно, начало опухоли практически незаметно, если только она не начинает кровить. И поэтому анализ на скрытую кровь в кале — это принятая методика исследования. В конечном итоге кишечник — это передовая, встречающая внешнюю среду, как кожа и легкие, поэтому опухоли этих локализаций стоят на первом месте, — добавил Черемушкин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила о пользе огурцов для профилактики рака и тромбоза. По ее словам, особенно полезной является кожура овоща, содержащая в себе особое вещество — кукурбитацин. Он не дает клеткам крови «слипнуться», что позволяет снизить риск образования тромбов в сосудах, также вещество полезно для профилактики рака молочной железы.