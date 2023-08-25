Онколог назвал признаки опухоли головного мозга Онколог Черемушкин заявил, что проблемы со зрением могут быть признаком опухоли

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Рак головного мозга — опасное онкологическое заболевание, которое может проявляться неоднозначными симптомами, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По словам специалиста, одним из признаков образования опухоли являются проблемы со зрением и психические нарушения. Для подтверждения диагноза, однако, пациенту необходимо пройти ряд обследований.

Черемушкин утверждает, что для пациентов с опухолью головного мозга характерны частые головные боли. Обычно они возникают при повышенном стрессе или физическом напряжении. Кроме того, ярким симптомом рака являются эпилептические припадки. Проблемы с памятью, восприятием и концентрацией внимания, нарушения слуха и речи также являются тревожными признаками этого заболевания. Вместе с тем врач подчеркивает, что самостоятельно ставить диагноз по симптомам нельзя.

Не нужно делать выводы самому и начинать самолечение. При возникновении любого из этих симптомов нужно просто обратиться к врачу и провести соответствующие процедуры, а после врач назначит соответствующие лечение, — рассказал Черемушкин.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее перечислила «коварные» заболевания, которые могут протекать бессимптомно. К их числу относятся смертельно опасные онкологические болезни, в том числе рак молочной и предстательной желез. Кроме того, незаметно для пациента могут развиваться атеросклероз и сахарный диабет.