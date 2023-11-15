Онколог назвал причины возникновения рака желудка Онколог Иванов: неправильное питание и HP-инфекция приводят к раку желудка

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Наличие в организме большого количества бактерий вида Helicobacter pylori (HP-инфекция), а также неправильное питание приводят к возникновению гастрита и язвы желудка, а в перспективе — и к развитию злокачественных образований, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог Антон Иванов. По его словам, также причиной рака желудка может стать наследственная предрасположенность.

Неправильный режим питания. Постоянное переедание, голодание или слишком частые приемы пищи раздражают стенки желудка. Немаловажную роль играет и бактерия Helicobacter pylori, которая при размножении может спровоцировать появление гастрита, язв и рака, — объяснил врач.

Он рассказал, что эти бактерии вырабатывают вещества, негативно влияющие на эпителий желудка. В результате он становится уязвимым для желудочного сока, который начинает его разъедать. При этом онколог подчеркнул, что наличие HP-инфекции не всегда приводит к онкологическим процессам, однако у людей с этой бактерией риск развития болезни выше.

Кроме того, по словам эксперта, риск развития рака желудка возрастает в два-три раза, если у кого-либо из родственников уже есть такой диагноз.

При этом по наследству передается не сама болезнь, а генные мутации, которые обуславливают предрасположенность к возникновению рака, — отметил медик.

Ранее врач — онколог-химиотерапевт Марина Шорина рассказала, что факторами риска в онкологии являются последствия образа жизни или наследственная предрасположенность. По словам врача, для профилактики рака важно следить за питанием, не курить и минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу.