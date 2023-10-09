Онколог назвал неочевидный симптом рака у некурящих Врач Черемушкин: затрудненное дыхание может быть симптомом рака у некурящих

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Рак легких — один из самых частых видов заболевания, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, боль в грудной клетке, частая одышка и кашель, изменения вкусовых предпочтений могут быть симптомами раковой опухоли.

Чаще всего опухоли возникают в тканях на первой среде обороны — это слизистая верхних дыхательных путей, пищеварительных, мочеполовая система и почки. И поэтому рак легких — один из самых частых видов заболевания. Как правило, 40% патологий обеспечено курением. Это проблема номер один для развитых стран. Боль в грудной клетке без предшествующей травмы, частая одышка и кашель, в том числе с кровью, изменения вкусовых предпочтений могут быть симптомами рака легкого, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что затрудненное дыхание также может быть симптомом раковой опухоли у некурящих. Эксперт посоветовал не игнорировать этот симптом, так как на первом этапе справиться с заболеванием легче всего.

Стоит насторожиться, если у человека затрудненное дыхание, но при этом он не курит и у него не диагностировали хронические заболевания. При этом на начальных этапах, которые являются наиболее благоприятными с точки зрения лечения, рак легкого нередко протекает бессимптомно. Поэтому важно проходить профилактические обследования раз в полтора или два года, — добавил Черемушкин.

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