Онколог назвал говорящие о раке перемены во внешности Врач Черемушкин: резкое похудение и одышка могут указывать на онкологию

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Резкое похудение за короткий срок и одышка при малейших физических нагрузках могут указывать на онкологию, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, к настораживающим симптомам также можно отнести вздутие живота, покраснения и высыпания, похожие на экзему.

Одно из самых опасных внешних проявлений — это потеря веса за короткий срок, за этим может скрываться множество заболеваний, в том числе и рак. Опухоль сопровождается аллергическими реакциями, например, внезапно возникает сыпь. <...> К симптомам, которые могут насторожить обычных людей, можно отнести вздутие живота, возникновение отдышки при малейшей физической нагрузке, — сказал Черемушкин.

По мнению врача, если раковая опухоль растет в зоне рядом с нервами, появляется боль в отдельных частях тела. Он добавил, что к возможным симптомам можно отнести появление крови в кале или моче. Черемушкин заключил, что для точного определения диагноза следует обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что повышение простатспецифического антигена (ПСА) может указывать на развитие рака предстательной железы. По ее словам, этот онкомаркер является одним из самых ценных, так как он обладает высокой точностью. Вместе с тем повышение ПСА может указывать и на другие заболевания.