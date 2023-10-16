Онколог назвал главные признаки рака груди Онколог Черемушкин назвал появление красных пятен симптомом рака груди

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Отечность и появление красных пятен на груди могут быть симптомами рака молочной железы, рассказал в комментарии NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Также о злокачественной опухоли могут свидетельствовать кровянистые выделения из соска, отметил врач.

Опасными признаками считаются появление красных пятен на молочных железах и отечность. Также поводом для беспокойства могут служить кровянистые выделения из соска. Стоит объяснить, что есть виды опухоли, которые развиваются в протоках, а есть те, которые внутри доли, — пояснил доктор.

Черемушкин отметил, что наиболее распространенными симптомами рака являются уплотнения в груди или подмышке. Также важно исключить диагноз в случае потери веса или температуры, долгое время сохраняющейся в пределах 37–38 градусов.

Слабость, быстрая потеря веса или температура в пределах 37–38 градусов, сохраняющаяся долгое время, — также повод посетить врача и пройти обследование. Болевые ощущения являются симптомом рака на более поздних стадиях, — рассказал Черемушкин.

Онколог добавил, что рак молочной железы хорошо поддается лечению и на ранних стадиях вероятность успеха очень велика. По этой причине для женщин важно проходить контрольный осмотр, УЗИ, а также маммографические исследования.