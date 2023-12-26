Онкохирург предупредил о неочевидных симптомах рака носа Онкохирург Иванов: симптомы насморка могут свидетельствовать о развитии рака

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Симптомы насморка могут свидетельствовать о развитии рака носа, предупредил врач-онкохирург Антон Иванов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что к ним относятся головные боли, затруднение дыхания, выделения из носа. Кроме того, пациент с онкологией может столкнуться со снижением обоняния.

Симптомы включают ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица, и экзофтальм, — уточнил врач.

Симптомы рака носа и носовых пазух схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций. В связи с этим для точной диагностики рекомендуется пройти медицинское обследование. Иванов добавил, что наиболее распространенными причинами рака являются хронические воспалительные процессы, вредные привычки, постоянный контакт с вредными вещества, например, во время работы на производстве.

Онколог Максим Астраханцев ранее предупредил, что хронические заболевания, такие как бронхит и бронхиальная астма, повышают риски возникновения рака легких. При этом болезнь сама по себе не является главным фактором развития онкологии.