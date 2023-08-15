Онкохирург перечислил «тихие» симптомы рака Онкохирург Иванов назвал беспричинную потерю веса возможным симптомом рака

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Все симптомы рака условно разделяются на две части: те, что можно увидеть или потрогать, и те, что скрыты в глубине организма, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Он объяснил, что к скрытым проявлениям онкозаболеваний относятся нарушения работы ЖКТ и беспричинная потеря веса.

В первую очередь стоит обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас снизился аппетит, появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота, необходимо учесть, что это могут быть «тихие» проявления онкозаболевания, которые требуют вашего внимания. А незапланированное снижение веса, как правило, говорит о более прогрессивной стадии заболевания, — рассказал специалист.

Также, по его словам, мужчинам, особенно в возрасте за 45, необходимо обратить внимание на трудности с мочеиспусканием. Кроме того, скрытым симптомом рака может быть длительный, возникающий без видимой причины кашель и появление слизи или крови в мокроте.

К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость. Конечно, эти ощущения могут возникнуть и при других заболеваниях, однако, если они долгое время сопровождают вас, то стоит перестраховаться и обратиться к врачу, — посоветовал эксперт.

Врач подчеркнул, что «тихие» симптомы могут и вообще не проявляться, поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию, которая помогает выявлять различные заболевания.

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