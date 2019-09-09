https://static.news.ru/photo/19f7ac1c-d326-11e9-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Национальный исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина опроверг данные о массовых увольнениях после смены руководства лечебного учреждения и сокращения зарплат.

Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии нет, — говорится на сайте НИИ .

В сообщении также отмечается, что в деятельность института внесли изменения для более эффективного оказания медицинской помощи детям, страдающим злокачественными опухолями. Новшества соответствуют мировым стандартам.

Ранее родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже помогать своим пациентам. В ухудшении ситуации они обвиняют новое руководство медучреждения, писал News.ru.