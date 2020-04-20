Онкоцентр Блохина начал тестировать всех госпитализируемых на коронавирус

https://static.news.ru/photo/36898872-8321-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: uao.mos.ru

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 20 апреля приступил к тестированию на коронавирус всех госпитализируемых пациентов.

Перед госпитализацией пациенты проходят термоконтроль и сдают анализ, результат которого известен через 2,5 часа. Сопровождающие внутрь не допускаются, передаёт «Интерфакс».

Уточняется, что пациенты до 18 лет, поступающие в стационар, проходят тестирование в НИИ детской онкологии и гематологии.

Как писал NEWS.ru, у одного из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина выявили коронавирус. В связи с этим с 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.