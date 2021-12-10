ОНК: заключённые в Приморье пожаловались на травмы после спецоперации

Заключённые в колонии № 27 и СИЗО-1 в Приморье пожаловались на побои силовиков в ходе ликвидации ячеек движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В ГУФСИН пояснили, что спецсредства к заключённым применяли из-за оказания сопротивления, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимира Найдина.

7 декабря в местном управлении Следственного комитета сообщили о пресечении деятельности двух ячеек движения АУЕ на территории ИК-27 и СИЗО-1. Возбуждено два уголовных дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Сообщалось, что фигуранты создали ячейки в сентябре 2020 года и заставляли других осуждённых следовать «воровским понятиям и законам», препятствовали сотрудникам уголовно-исполнительной системы и провоцировали осуждённых и обвиняемых на противоправные действия.

В конце ноября — начале декабря в СИЗО-1 и ИК-27 были проведены спецоперации по пресечению экстремистской деятельности, при этом сообщалось, что в ходе спецоперации заключённых избивали палками и электрошокерами. В ходе спецопераций, по словам Найдина, 10–15 человек вывезли в другие колонии. ОНК обратилась в прокуратуру с просьбой проверить правомерность применения спецсредств.

Люди показывали гематомы, говорили о проблемах со здоровьем. Сейчас главный вопрос — это оказание медицинской помощи. Мы договорились с руководством колонии и ГУФСИН, чтоб людям оказали квалифицированную медицинскую помощь, — заявил председатель ОНК.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали 14 сторонников АУЕ, включая несовершеннолетних. В ходе обысков у них нашли наклейки с нацистской символикой, бейсбольные биты, а также холодное оружие. Три лидера группы отправлены под стражу. Их подозревают в организации нападения и избиения представителей другой молодёжной субкультуры на Михайловской набережной в Новосибирске.