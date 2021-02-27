ОНК: только Навальный может подтвердить своё местонахождение

https://static.news.ru/photo/81dccac6-7922-11eb-8184-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва не смогла подтвердить, что оппозиционера Алексея Навального этапировали в исправительную колонию № 2 Владимирской области. По её словам, заключённый сам должен сообщить родственникам о своём местонахождении.

Она отметила, что ФСИН сможет подтвердить информацию о переводе Навального, только когда тот сам расскажет родственникам.

То есть всё зависит от инициативы Навального. Как только он решит уведомить близких, тогда ФСИН сможет прокомментировать, куда он помещён, — подчеркнула она.

По словам Меркачёвой, оппозиционер может связаться с родственниками либо по телефону (для этого у него должна быть своя сим-карта), либо письмом, которое идёт в среднем неделю. Однако бывает, что информация приходит гораздо быстрее, передаёт РИА Новости.

ИК-2 действительно очень подходит для Алексея Навального, но официально я не могу подтвердить. Потому что только заключённый может сообщить родственникам о том, куда его поместили, — добавила она.

Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина», писал NEWS.ru.