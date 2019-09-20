https://static.news.ru/photo/91a30aba-dba3-11e9-bd97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр Павел Устинов выйдет из следственного изолятора в ближайшее время. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

По его словам, ОНК попросила руководство СИЗО принять меры, передаёт « Интерфакс ».

ОНК обратилась к руководству СИЗО принять оперативные меры к освобождению Устинова. В течение нескольких часов документы поступят в СИЗО, и он будет сразу освобождён, — сказал Мельников.

В Мосгорсуде сообщили, что документы в отношении Устинова в следственный изолятор уже направлены.

Тверской суд приговорил актёра к трём с половиной годам колонии общего режима 16 сентября. Следствие предполагало, что он участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его и задержали. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК) и приговорил Устинова к 3,5 года колонии.

Приговор вызвал большой резонанс среди общественности, и за Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Решение об изменении меры пресечения прокомментировала мама Устинова. Она назвала решение суда «победой для нас всех», писал News.ru.