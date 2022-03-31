ОНК сообщила об инфаркте у экс-сенатора Шпигеля

У проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля произошёл инфаркт, у него также был выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина. Ранее Шпигель был переведён из СИЗО в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии.

После госпитализации Шпигеля оказалось, что у него случился острый инфаркт миокарда, кроме того, у него положительный анализ на COVID-19. В его состоянии эти два заболевания могут иметь самые непредсказуемые последствия. Врачи оперативно вмешались и поставили ему шестой стент, — рассказала правозащитница.

По словам Дружининой, это уже третий инфаркт у бизнесмена. Она подчеркнула, что его состояние требует постоянного наблюдения инфекциониста и кардиолога, при этом оказать ему круглосуточное реанимационное сопровождение в СИЗО не представляется возможным.

В октябре 2021 года уже сообщалось об ухудшении его самочувствия. Тогда бизнесмена также перевели из СИЗО в гражданскую больницу. По словам Дружининой, состояние здоровья экс-сенатора постоянно ухудшается, кроме того, из-за постоянно увеличивающегося сердца ему нужна срочная операция по замене сердечного клапана. Она также напомнила, что состояние здоровья не позволяет ему находиться под арестом.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.