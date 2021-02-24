ОНК отрицает отказ Навального от общения с правозащитниками

https://static.news.ru/photo/04a604e8-7696-11eb-a16d-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков ответил на заявление члена ОНК Марии Литвинович об отказе арестованного политика Алексея Навального от общения с правозащитниками. По его словам, оппозиционер встречался с членами комиссии не меньше пяти раз.

Сегодня в эфире «Эха Москвы» членом ОНК Москвы Мариной Литвинович было озвучено предположение о том, что Алексей Навальный отказывается от встреч с ОНК из-за возможного давления со стороны администрации СИЗО-1. В новости всё выглядит так, будто Навальный под давлением не выходит к ОНК, однако отмечу, что члены московской комиссии посещали Алексея Анатольевича не менее пяти раз и он выходил к ним, беседы длились около 30–40 минут каждая, — сказал он.

Он заявил, что работа правозащитников не всегда публична, так как главное — результат, а не пиар. Волков считает слова Литвинович неуместными и подрывающими доверие к ОНК. Он добавил, что члены комиссии посещают Навального один раз в неделю и готовы рассказать об условиях его содержания, если он пожелает, передаёт РИА Новости.

Накануне член ОНК Мария Литвинович заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ей не удалось встретиться с политиком. Она связала это с давлением руководства СИЗО.

Я делала две попытки встретиться с Алексеем Навальным, обе неудачные, он не вышел на встречу с ОНК. Я считаю, что это последствия манипуляции Алексеем со стороны администрации СИЗО, — говорила она.

18 января в России был арестован оппозиционер Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии.

Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина», писал NEWS.ru.