ОНК опровергла достоверность снимков с побоями Фургала

https://static.news.ru/photo/819109c4-f9c5-11ea-886e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что снимки, на которых якобы видны следы побоев бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, в соцсетях ранее появились фотографии, на которых якобы можно увидеть следы побоев экс-губернатора.

Все фотографии - результат искажения картинки, возможно, из-за плохой камеры или света. Никаких побоев у него нет, — заявил Мельников.

По его словам, эксперты ОНК внимательно осмотрели Фургала и задали ему вопросы.

Сергей Иванович сказал, что к нему физического давления не применялось, — рассказал он.

Мельников сообщил, что экс-губернатору также передали новые телеграммы, датированные 22 июля. Кроме того, на Фургала уже оформлена подписка на некоторые хабаровские издания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.