ОНК опровергла достоверность снимков с побоями Фургала

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что снимки, на которых якобы видны следы побоев бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены.
Об этом он
Все фотографии - результат искажения картинки, возможно, из-за плохой камеры или света. Никаких побоев у него нет, — заявил Мельников.
По его словам, эксперты ОНК внимательно осмотрели Фургала и задали ему вопросы.
Сергей Иванович сказал, что к нему физического давления не применялось, — рассказал он.
Мельников сообщил, что экс-губернатору также передали новые телеграммы, датированные 22 июля. Кроме того, на Фургала уже оформлена подписка на некоторые хабаровские издания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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