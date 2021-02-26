ФСИН опроверг поступление Навального в Коломну

https://static.news.ru/photo/54b9f9aa-7851-11eb-b0d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционера Алексея Навального не доставляли в исправительную колонию № 6 в подмосковной Коломне, сообщили членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Московской области в местном управлении ФСИН.

Об этом журналистам ТАСС рассказал член ОНК Александр Мальцев.

Мы проверили информацию о доставке Навального в ИК-6. Она не подтвердилась, — сказал он.

Кроме того, в ведомстве сообщили правозащитникам, что Навального не будут доставлять ни в одну из колоний Подмосковья.

Накануне Life Shot со ссылкой на источник сообщил, что Навального этапировали в эту колонию. В самой колонии эти данные отрицают. Адвокат Навального Вадим Кобзев и директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Иван Жданов сообщили, что у них нет информации о местонахождении оппозиционера.

Накануне директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.