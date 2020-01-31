https://static.news.ru/photo/1242bcde-4421-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьми человек в воинской части Забайкалья, обнаружили в московском центре им. Сербского.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Шамсутдинов прибыл в Бутырку 18 января. Уже неделю он проходит психиатрическую экспертизу в центре им. Сербского. По стандарту экспертиза длится четыре недели, после чего его снова этапируют в Читу.

По словам Мельникова, Шамсутдинов нормально перенес месяц этапирования в Москву, несмотря на то что это настоящая пытка. Правозащитник также отметил, что палата, в которой находится обвиняемый, просторная, есть доступ у кухне и библиотеке.

Вообще он со мной общался очень неохотно и сухо, постоянно отводил взгляд. Я думаю, это связанно с тем, что многие, кто из регионов, не знают о существовании ОНК. И когда член ОНК, то есть человек не в форме, приезжает ним — они немного теряются, — сказал Мельников NEWS.ru.

Как рассказал Шамсутдинов, ни в одном месте принудительного содержания на него не оказывали давления. Новый год он встретил в карцере в Иркутске, оборудованном под обычную камеру, поскольку не нашли ему сокамерника, подходящего по тяжести статьи, сообщает Mash.

Ранее руководитель юридического департамента «Русь сидящая» Алексей Федяров назвал этапирование Рамиля Шамсутдинова из Читы в Москву на экспертизу пыткой. После такого этапа люди приезжают больными и высохшими, писал NEWS.ru.