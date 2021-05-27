ОНК Москвы: очень хочется посмотреть на зэка с зарплатой 220 тысяч рублей

В пресс-службе ФСИН заявили, что в отдельных случаях зарплата заключённых на принудительных работах составляет свыше 220 тысяч рублей. По словам начальника пресс-бюро ФСИН Кристины Паньшиной, заработок зэков, привлечённых к труду в коммерческих организациях, в разы превышает зарплаты осуждённых на лишение свободы, а в некоторых субъектах РФ даже превышает средние зарплаты по региону. Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал NEWS.ru о том, какую на его практике зарплату действительно получают заключённые, на каких должностях осуждённый может получать 220 тысяч, при чём тут строительство БАМа, а также о том, стоит ли привлекать заключённых к работам вместо мигрантов.

— Что вы думаете об информации о зарплате заключённых в 220 тысяч рублей?

— Лично я, проверяя колонии и следственные изоляторы, сталкивался с разными зарплатами. Самое неприятное, что я встречал. — в колонии-поселении люди работали на производстве пластиковых окон с 12-часовой сменой. Там при этом не соблюдался график выходных и люди за работу получали 500 рублей в месяц. На этом фоне говорить про 220 тысяч — это очень странно, я о таких суммах в пенитенциарной системе отродясь не слышал. ФСИН, конечно, очень закрытая структура, там может всё что угодно произойти. Может быть, кто-то один такую сумму получает. Хочется, конечно, посмотреть на этого человека. Не бывший ли он сотрудник ФСИН случайно? А ещё может быть каким-то бизнесменом, который, может быть, какие-то ремонтные работы проводит, например? Странно другое — что ФСИН эти цифры озвучивает, видимо, считая, что люди должны в них поверить, хотя доверия к ним практически никакого нет в стране.

— Какая средняя зарплата у заключённых?

— Обычно заключённые мне говорили о зарплате в 5–7 тысяч рублей. ФСИН, если не ошибаюсь, говорит о 7–10 тысячах. То есть это ниже МРОТ. Это недопустимо, согласно действующему законодательству. ФСИН необходима реформа, как и институту общественных наблюдательных комиссий. В своё время, когда принимали закон об открытии филиалов колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях, я направлял главе ФСИН письмо с предложением обсудить, как лучше организовать работу. Я предлагал создать рабочую группу, в которую бы входили представители прокуратуры, уполномоченного по защите прав человека, члены ОНК, зарекомендовавшие себя правозащитники, министерства труда — все, кто мог бы быть заинтересован. Мне ответили, что не хотят подобным заниматься, им неинтересно.

— Заявление о 220 тысячах звучит на фоне разговоров о привлечении заключённых к работам вместо мигрантов. Думаете, эта инициатива будет реализована?

— Всё к этому идёт. Обратите внимание — все подобные разговоры начались после начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Сейчас нам говорят о том, что это будет не ГУЛАГ, что переживать не стоит. Однако есть сомнения, что всё будет так: непонятно, что сейчас происходит на строительстве БАМа, какие будут меры контроля. Всё же прежде чем сажать дерево, нужно возделать почву. Вообще такое ощущение, что этой новостью о 220 тысячах пытались отвлечь внимание от другой новости, что 600 заключённых уже отправились на строительство БАМа.

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— Если делать по уму, со всем необходимым контролем, привлекать заключённых к работе, в том числе вместо мигрантов, обучать специальностям — насколько это правильная идея? Ведь есть же проблема, что многие отсидевшие не могут найти работу на воле.

— Есть даже хороший опыт: прекрасная частная компания, не буду говорить её название, которая шьёт одежду и привлекает для этого заключённых. Немногих привлекает, но даёт им хорошую зарплату, даже повыше, чем МРОТ, тысяч 15–20. По выходе из колонии у них есть возможность остаться там на работе. Многие заключённые селятся неподалёку и ходят на эту работу. Многие набивают руку, становятся настоящими мастерами. Это — хороший опыт. А как будет с БАМом, пока совершенно не ясно.