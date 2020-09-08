В ОНК рассказали об условиях содержания и самочувствии Ефремова

https://static.news.ru/photo/ed1af4a2-f1ff-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что актёр Михаил Ефремов хорошо чувствует себя в СИЗО. По её словам, мужчина относится ко всему произошедшему «философски».

По её словам, заключённому сделали все необходимые при поступлении в изолятор анализы, а также он пообщался с психологом. В его камере есть ещё два человека — россиянин и гражданин Белоруссии. Само помещение отремонтировано, в нём есть обычные телевизор и чайник, передаёт «Интерфакс».

В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски <...> Он попал в неплохое СИЗО по сравнению с другими, — поделилась она.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.