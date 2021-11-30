Онищенко заявил об отсутствии поводов для паники из-за штамма «омикрон»

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» нет. Данные о его особой опасности отсутствуют, отметил он в беседе с РИА Новости.

Паниковать не надо, — подчеркнул академик РАН.

Он добавил, что во Всемирной организации здравоохранения «омикрон» назвали более заразным штаммом, однако подобное всегда происходит с новыми вариантами вируса.

Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя... Что касается вирулентности, то есть опасности, пока какой-то новой более тяжёлой симптоматики мы, к счастью, не видим, — пояснил Онищенко.

Ранее стало известно, что «омикрон» вызывает у специалистов серьёзные опасения и требует немедленного изучения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что мутации, характерные для данного штамма, повышают вирулентность и усиливают проникновение вируса в клетки. В России на данный момент заболевших им не зарегистрировано.