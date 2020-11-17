Онищенко заявил, что в России необходимо вернуть вытрезвители

https://static.news.ru/photo/c1f2174c-28ff-11eb-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Система вытрезвителей должна быть возвращена, при этом такие учреждения должны быть платными, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

При том объёме потребления, который у нас есть, конечно, без этого (создания системы вытрезвителей. — NEWS.ru) обойтись нельзя, — отметил Онищенко, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что систему вытрезвителей пытаются вернуть в регионах, однако не по всей стране. Создание подобных заведений потребует согласования с МВД и Минздравом.

Онищенко также подчеркнул, что тратить бюджетные средства на людей, потерявших человеческий облик в результате злоупотребления алкоголем недопустимо. Дополнительно врач призвал усилить административную ответственность в отношении нетрезвых лиц.

Госдума приняла в первом чтении в ноябре 2019 года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять её во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила в целях профилактики преступлений, включая домашнее насилие, всех больных наркоманией и алкоголизмом отправлять на принудительное лечение за счёт государства.