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Онищенко заявил, что привился вакциной от COVID-19 центра им. Чумакова

09:33, 30 января 2021

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко привился от коронавируса вакциной, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

По словам академика, он уже давно получил дозу цельновирионного препарата.

Это выращенный настоящий коронавирус, затем [инактивированный]. И я двумя аппликациями сделал себе, — рассказал Онищенко.

Он отметил, что вакцинация прошла «адекватно той ситуации, которая называется иммунизацией», напомнив, что пока препарат не зарегистрирован.

Онищенко также рекомендовал сделать прививку всем, особенно группам риска, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Онищенко заявил, что россиянам следует носить маски в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. По его словам, эта востребованная сейчас вещь будет необходима в общественных местах даже после завершения пандемии коронавируса.

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