Онищенко заявил, что коронавирусу «стало неуютно»

https://static.news.ru/photo/e2756efc-aaff-11ea-8b2e-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

С наступлением тёплой погоды в летний сезон коронавирусу стало неуютно, однако это не означает, что людям стоит расслабляться. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, пока ещё рано радоваться и размышлять о прекращении пандемии. Россиянам необходимо продолжать тщательно соблюдать все меры предосторожности, в том числе — масочно-перчаточный режим.

Как подчеркнул Онищенко, распространение коронавируса может продолжиться, если люди не будут выполнять требования специалистов.

Сейчас неуютно стало вирусу, не его сезон. Но это не значит, что мы должны расслабляться, — приводит слова депутата «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, в России за минувшие 24 часа выздоровелиещё 10 386 человек, инфицированных коронавирусом.

Таким образом, общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в РФ достигло 252 783.