https://static.news.ru/photo/708d94fc-20cd-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Традиция чокаться во время застолья напоминает языческие традиции, считает экс главный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, праздники можно проводить вообще без алкоголя, так как любые дозы спиртного вредны.

Не вздумайте встречать [Новый год] где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться, — цитирует чиновника KP.RU.

В качестве альтернативы горячительным напиткам он предложил любые соки, «начиная от томатного, заканчивая экзотическими ягодами».

Ранее Онищенко заявлял, что Роскачество — это «наймиты и негодяи», «бессовестные люди», которые занимаются «распиливанием государственного бюджета». Депутат Госдумы подверг ведомство критике из-за исследования качества продукции отечественных и зарубежных производителей, писал NEWS.ru.

Парламентария возмутило то, что в Роскачестве не считают обманом отличия в составе товаров на российском рынке от их иностранных аналогов.