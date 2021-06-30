Онищенко высказался об угрозах пожаловавшегося Путину мужа учительницы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал жалобу мужа московской учительницы на то, что руководство школы требует от супруги сертификат о вакцинации, хотя она имеет самоотвод. Житель столицы Евгений Цветков рассказал об этом на прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает Lenta.ru.

По словам Цветкова, если его супруга не предоставит такой сертификат, ей грозит увольнение. Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко, комментируя данную ситуацию, заявил, что только лечащий врач может дать верные данные, можно ли делать человеку вакцинацию или нет. Если у гражданина есть противопоказания к прививке, никто не вправе принуждать его вакцинироваться.

Политик заявил, что этим делом должны заниматься те, «кому положено».

Во-первых, поликлиника, в которой она наблюдается. Там должны сказать, действительно ли это так. Потому что есть люди, которым противопоказаны прививки. Для этого и существуют поликлиники. Во-вторых, медики. Они должны заступиться за неё. Если не получится, значит, надо идти дальше, — резюмировал Онищенко.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин рассказал, что увольнять сотрудников за медотвод от вакцинации незаконно. Об этом глава государства заявил во время традиционной прямой линии.