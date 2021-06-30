Онищенко высказался об угрозах пожаловавшегося Путину мужа учительницы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал жалобу мужа московской учительницы на то, что руководство школы требует от супруги сертификат о вакцинации, хотя она имеет самоотвод. Житель столицы Евгений Цветков рассказал об этом на прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает Lenta.ru.
По словам Цветкова, если его супруга
Политик заявил, что этим делом должны заниматься те, «кому положено».
Во-первых, поликлиника, в которой она наблюдается. Там должны сказать, действительно ли это так. Потому что есть люди, которым противопоказаны прививки. Для этого и существуют поликлиники. Во-вторых, медики. Они должны заступиться за неё. Если не получится, значит, надо идти дальше, — резюмировал Онищенко.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин рассказал, что увольнять сотрудников за медотвод от вакцинации незаконно. Об этом глава государства заявил во время традиционной прямой линии.