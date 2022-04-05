Онищенко высказался о возврате пятилетней системы образования в России

Заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко поддержал идею возвращения традиционной системы высшего образования в России. Как отметил он в разговоре с «Москвой 24», есть профессии, которые должны вернуться в такой формат, но над этим вопросом нужно работать.

Есть профессии, которые должны вернуться в таком формате. Есть профессии, для которых это может быть и не нужно. Но это постоянный процесс, который не допускает ни кампанейщины, ничего, поэтому здесь надо, конечно, внимательно смотреть. Нужно над этим постоянно работать, — сказал академик.

Онищенко отметил, что когда происходило разделение образования на бакалавриат и специалитет, мы не совсем были к нему подготовлены. По его словам, тогда ему удалось перед Министерством просвещения отстоять специалитет в медицине. Сейчас таких специалистов сохранено в 57 образовательных профессиях, в медицине их семь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. С соответствующим письмом он обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По его словам, это позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и сделает отечественную систему высшей школы более независимой от международной конъюнктуры.