Онищенко высказался о COVID-диссидентах в правительстве РФ

https://static.news.ru/photo/9728ffac-495d-11eb-a000-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о COVID-диссидентах в правительстве РФ. По его словам, такого понятия не существует, это лишь фигура речи, не имеющая отношения к эпидемическому процессу.

При этом Онищенко считает, что в начале вспышки коронавируса все решения, в том числе в кабмине, принимались под информационным давлением, сообщает НСН.

Информационный террор преобладал над реальностью и эпидемической картиной при принятии решений в правительстве, и не только в России, а везде, — пояснил бывший главный санитарный врач РФ.

Онищенко добавил, что тогда власти РФ действовали согласно правилам, которые «исповедовала Всемирная организация здравоохранения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в правительстве РФ прежде присутствовали так называемые COVID-диссиденты, которые усиленно отрицали существование коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в настоящее время таких людей среди министров уже нет. Ещё в июне 2020 года не верили в существование COVID-19 23,2% жителей России.