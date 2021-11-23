Онищенко раскритиковал проект новой процедуры выдачи медсправок водителям

Получение медицинской справки водителем ещё не гарантирует, что он потом не сядет за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не устроит ДТП со смертельным исходом, рассказал NEWS.ru экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя проект новых правил выдачи подобных документов, разработанный Минздравом РФ. Собеседник подчеркнул, что на обследование к наркологу человек может прийти «чистым», а через месяц «подсесть на иглу», что врач предугадать не в состоянии.

Другое дело, продолжил Онищенко, когда специалист выдал соответствующий документ пациенту с явными признаками алко- или наркозависимости. Говоря о коррупционной составляющей предложенных Минздравом правил, если их примут, Онищенко заявил, что «приёмы» везде одинаковые, что в сфере получения разрешения на строительство, справки в бассейн и водительского удостоверения, и «придумать специальное наказание для справки от нарколога невозможно».

А если человек действительно «колется» или пьёт, есть все явные признаки, и он получил медсправку, что он не наркоман, а его через неделю остановит гаишник после проезда на красный свет или неправильного поворота, то первый вопрос зададут врачу. Скажут: ты месяц назад дал товарищу справку, что он не наркоман, а по нему видно, что он уже не один год «колется». Вот для чего это нужно. А если он подсядет на иглу потом, то врач на себя не возьмёт такую ответственность, — рассказал Онищенко.

Действующий порядок освидетельствования кандидатов в водители и при возвращении водительских прав по истечении срока их лишения состоит из предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тесты) и лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресс-теста. Теперь же Минздрав предлагает направлять водителей на лабораторный анализ мочи независимо от результата экспресс-теста и на основании клинической картины.

При этом должно быть выявлено одновременно минимум три признака употребления наркотиков, среди которых «неадекватность поведения», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также следы инъекций.

Как отмечает директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин, следы инъекций действительно могут настораживать, но «инъекционных наркопотребителей» сегодня почти не осталось. К тому же опытный наркопотребитель хорошо знает, в течение какого времени следы наркотиков обнаруживаются в моче, а сами методы диагностики часто дают ложные результаты. Перечень же «клинических признаков» выглядит весьма субъективным и может стать основанием для освидетельствования кого угодно. Саму же медсправку можно приобрести, не проходя вообще никаких исследований.

Ранее Минздрав ввёл обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых обследований и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ.