Онищенко сравнил подходы РФ и КНР к борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b76d332a-2b9c-11eb-b508-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его не удивляют, а огорчают ежедневные цифры о числе россиян, заразившихся коронавирусом. По его словам, от COVID-19 страдало бы меньше соотечественников, если бы они ответственно относились к рекомендациям властей.

В качестве примера такого отношения людей к проблеме бывший главный санитарный врач в эфире НСН привёл Китай.

Перед нами стоит пример Китая, с которого всё началось. За всё время пандемии в стране, где живёт полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжёлый, — отметил депутат.

Он уточнил, что в Поднебесной нет вакцины, а минимальные цифры заразившихся достигнуты благодаря профилактике.

Доктор медицинских наук настаивает на введении адекватных, а не жёстких ограничений в борьбе с коронавирусом. При этом меры должны быть точечными, подчеркнул депутат.

Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса, — уверен Онищенко.

По его мнению, карантин эффективен лишь в эпидемиологическом очаге, а та же Москва с 12 миллионами жителей, очагом не является, это просто большой город.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма для уменьшения риска заболевания COVID-19. По его словам, рост заболеваемости смертоносной инфекцией в России будет продолжаться ещё некоторое время, в основном из-за того, что наступает время холодов. Тотальные ограничения явного эффекта не приносят, поэтому властям следует действовать точечно в нескольких направлениях, подчеркнул Онищенко.