Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/bab86ad6-38ee-11eb-b7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко не исключил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже совсем скоро — после Нового года. Специалист также назвал необходимые условия для этого.

Онищенко уверен, что помочь в преодолении роста заболеваемости должны как введённые меры безопасности, так их соблюдение гражданами. По мнению врача, новогодние каникулы характеризуются не ростом, а снижением социальных контактов, так как люди не ездят на работу и не толпятся в общественном транспорте и офисах.

Социальные контакты снижаются естественным образом. При учёте соблюдения еще и масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости, — сказал Онищенко «Вечерней Москве», подчеркнув, что спад заболеваемости может произойти уже сразу после Нового года.

В то же время врач призвал россиян не сидеть все 10 дней перед телевизорами, доедая остатки новогоднего стола и допивая запасы алкоголя. Это время стоит посвятить прогулкам в своём районе или же при возможности поехать на дачу, чтобы больше бывать на свежем воздухе.

Новогодние мероприятия Онищенко считает опасными. С ним согласны и московские власти, отменившие гуляния в столице. Однако, по мнению академика, некоторые мероприятия можно не отменять.

А кремлевские елки для детей, многие из которых приезжают из регионов, я бы оставил, но с условием соблюдения жестких мер, в том числе и по соблюдению обязательного карантина, — сказал Онищенко.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Геннадий Онищенко заявил, что в России следует полностью отказаться от длинных новогодних выходных. По его словам, они плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику.

На это ему ответил телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников, назвавший грядущие праздники единственным «светлым пятном» в жизни людей.