Онищенко рассказал, стоит ли вакцинироваться от оспы обезьян Онищенко заявил, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно

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Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил на пресс-конференции заместитель президента Российской академии образования профессор Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, возобновление производства вакцины против оспы не идет, но готовность к этому должна быть.

Я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет, — сказал Онищенко.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне в настоящее время расценивается как умеренный, но не исключается, что ситуация может ухудшиться, если вирус попробует утвердиться в качестве патогена для человека и распространиться среди маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Подчёркивается, что внезапное появление и широкий географический охват распространения говорят о том, что активная передача вируса от человека к человеку уже происходит, а сам он мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.