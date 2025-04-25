Онищенко сказал, как остановить распространение завезенной из Индии холеры Онищенко заявил, что все пассажиры рейса из Индии находятся под наблюдением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Житель Подмосковья, привезший из Индии холеру и контактировавший с 321 человеком в самолете, находится под наблюдением врачей, заявил в беседе с NEWS.ru бывший глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко. Кроме того, в стационары помещены все, кто мог с ним общаться или хоть как-то соприкасаться.

Самое главное, что всех пассажиров, что летели вместе с ним, нашли в разных концах России. Это очень хороший показатель. Они взяты под контроль, обследованы. Это нормально: они могут содержать в себе вибрион (возбудитель. — NEWS.ru) холеры. Но волноваться не стоит, мы регулярно проводим эпидемиологические мероприятия, — комментирует Онищенко.

По его словам, бывали случаи, когда вибрион находили в сточных водах Москвы. В столицу ежедневно прилетают тысячи человек со всего мира, у многих из них есть различные заразные болезни.

Мы ведем мониторинг. Не беспокойтесь. Это совершенно нормальная работа. Ничего страшного тут нет, — заверил экс-глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что подмосковные медики обнаружили холеру у одного из местных жителей, вернувшегося из Индии. Сотрудники Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны. Все они отправлены под медицинское наблюдение. Эпидемиолог рассказал, что при отсутствии медицинской помощи заболевание может привести к летальному исходу.