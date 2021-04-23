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Онищенко предложил сделать праздничные дни рабочими

15:42, 23 апреля 2021
Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: duma.gov.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко предложил отказаться от практики делать праздничные дни выходными. Это необходимо, чтобы сделать Россию передовым государством, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий напомнил, что в советский период 23 февраля, 8 марта и 9 мая хоть и считались праздничными днями, но при этом долгое время не были выходными.

Если мы не будем работать, не будет экономики. Делать любой праздник выходным днём — это неправильно, — высказал своё мнение Онищенко.

Если Россия хочет быть страной-лидером, подавляющее большинство праздников следует сделать рабочими днями, подчеркнул депутат.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране.

Незадолго до этого стало известно, что Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников на постоянной основе. О намерении сделать майские выходные длиннее сообщал глава ведомства Антон Котяков.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за перенос части выходных дней января на май. Она предложила обсудить эту идею с россиянами.

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