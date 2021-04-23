Онищенко предложил сделать праздничные дни рабочими

Фото: duma.gov.ru

Генеральный директор издания «Медуза», которое Минюст 23 апреля включил в список СМИ-иноагентов, заявила, что в СМИ намерены обжаловать это решение. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

По словам Тимченко, она не удивилась подобному раскладу. Тем не менее в «Медузе» намерены бороться за возможность продолжать написание материалов для российской аудитории. Знаете, в России в 2021 году возможно...