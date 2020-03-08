https://static.news.ru/photo/a711eb46-6163-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции, принятый в Москве, беспрецедентно смел и либерален. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Мэрия Москвы приняла беспрецедентное в своей либеральности решение, потому что меня в данной ситуации, как гражданина Москвы, видят в качестве союзника, — цитирует его «Интерфакс».

По мнению Онищенко, в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в общежитиях с не лучшими для пребывания условиями, а так можно с комфортом сидеть дома и работать за компьютером. Он добавил, что всё что требуется от гражданина — выполнять договор с государством, не нарушая режим.

Онищенко напомнил, что такой карантин — для тех, кто не имеет симптомов. Если же симптомы есть, то человека должны будут изолировать в больнице и проверить на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, специалисты Департамента здравоохранения Москвы дали подробные ответы на все вопросы, связанные с коронавирусом​. В частности, они разъяснили, что при карантине нельзя покидать место своего проживания, посещать учёбу и работу, от контактов с родственниками в это время стоит воздержаться, но при этом их никто не обязывает тоже соблюдать карантин. При 14-дневной самоизоляции на улицу можно выходить в случае крайней необходимости (выбросить мусор и выгулять собаку), но только в малолюдное время и в медицинской маске. Покупать еду москвичам предлагают через службу доставки, друзей и знакомых.

При несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная — вплоть до лишения свободы до пяти лет.