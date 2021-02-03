Онищенко считает, что конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе

https://static.news.ru/photo/c87d4670-6637-11eb-8047-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции может ещё столкнуться с трудностями в Европе, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Научный журнал The Lancet ранее опубликовaл результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтвердив эффективность и безопасность российского препарата.

The Lancet ещё с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За всё время я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале — это авторитетное и серьёзное признание наших достижений в этой области, — заявил газете «Взгляд» Онищенко.

Он добавил, что не удивился признанию российской вакцины, поскольку РФ всегда лидировала как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Именно отечественные учёные, по его словам, предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита и кори.

Российская вакцина в Европе ещё столкнётся с трудностями. Для транснациональных компаний — это потеря рынка. И тут они пойдут на всё. Но это их проблемы. Главное, что есть признание, — подчеркнул Онищенко.

Как писал NEWS.ru, власти Германии начали диалог с российскими коллегами по возможному производству и допуску вакцины «Спутник V» на территорию страны. Вопрос обсуждается на разных уровнях — от руководства страны до экспертов. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он добавил, что «Спутник V» обсуждали также по линии германского Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль медпрепаратов.

Одобрение «Спутника V» для вакцинации жителей Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в статье испанской газеты La Vanguardia. В статье отмечается, что публикация в научном издании Lancet выводов о российском препарате подтверждает его безопасность и эффективность. При этом, как напоминают авторы статьи, РФПИ сообщал о готовности Москвы предоставить странам ЕС 100 млн доз вакцины.