Онищенко рассказал россиянам о пользе секс-игрушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко положительно отреагировал на рост продаж интим-товаров в стране. Он сообщил «Говорит Москва», что после длительного периода самоизоляции граждан эти изделия смогут положительно сказаться на росте популяции.

Значит, оптимизма добавилось после более двух лет постоянного нагнетания ситуации, что мы все вымрем, что надо сидеть в изоляции. Так, глядишь, поправится демографическая ситуация, которая не так хорошо выглядит у нас. Это возрождение интереса к жизни, которая проявилась в самом главном понятии, а это понятие называется — оставить после себя потомство, — заявил он.

Онищенко поздравил россиян с этой новостью и предрек улучшение демографической ситуации в стране.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ назвал необходимые меры для профилактики оспы обезьян. По его словам, чтобы не допустить распространение оспы обезьян на территории России, гражданам не стоит посещать без надобности неблагополучные страны, следует следить за своим здоровьем и обращаться к медикам при подозрении на характерную сыпь.