Онищенко рассказал, почему в популярной ветчине нашли следы свиной чумы Онищенко: заражение продукции «Вязанка» произошло из-за несоблюдения правил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заражение ветчины бренда мясной продукции «Вязанка» вирусом африканской чумы свиней может быть связано с несоблюдением правил по содержанию свиней, заявил NEWS.ru врач-эпидемиолог, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, этот вопрос нужно задать предприятию, поставлявшему сырье. Эксперт также отметил, что вирус АЧС не представляет опасности для человека, однако он вредит свиноводческому хозяйству.

В первую очередь нужно спросить у предприятия, откуда поступило сырье, в котором был обнаружен геном африканской чумы свиней. Если продукция поступила с крупного предприятия, то это большая проблема. Определенно, заражение случилось из-за несоблюдения тех норм, которые предписаны — по содержанию свиней, поддержки всех норм на ферме, где их держали, — рассказал он.

По словам Онищенко, в случае обнаружения заболевания все стадо зараженных свиней должно быть уничтожено, что наносит фермерам финансовый ущерб. Такие меры принимаются из-за научного убеждения, согласно которому вирус АЧС может перейти на человеческую популяцию, как это было с коронавирусной инфекцией.

Вирус африканской чумы свиней был обнаружен в ветчине специалистами департамента ветеринарии Якутии. Известно, что зараженная продукция поступила в магазины четырех районов республики. Сейчас эта продукция находится на ответственном хранении, в дальнейшем она будет уничтожена.