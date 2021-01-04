Онищенко рассказал о причинах лидерства Петербурга по заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/85b2aae2-4eb8-11eb-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах, по которым Санкт-Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сыграло роль то, как Петербург и Москва празднуют. У нас, например, была закрыта Красная площадь, на Тверской не было традиционных гуляний, — рассказал в интервью РЕН-ТВ парламентарий.

Онищенко также отметил, что многие жители столицы уже переболели COVID-19, другая часть москвичей начала активно вакцинироваться. Он также призвал жителей Москвы и Санкт-Петербурга прививаться даже несмотря на новогодние праздники.

От этого зависит многое: здоровье всего населения России и экономика, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Северная столица впервые вышла в лидеры по приросту заболевших коронавирусной инфекцией среди российских городов. Так, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3657 заболевших коронавирусом. В Москве, где обычно выявляли наибольшее число инфицированных, COVID-19 официально подтвердили у 3591 человека. Днём ранее в Петербурге было зафиксировано 3738 заболевших, в Москве — 3851.

Как сообщал NEWS.ru, на территории России 4 января коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа опустился до 0,92. Данный показатель является минимальным с 28 июня 2020 года.