Онищенко рассказал о пользе бессимптомных переносчиков COVID-19

https://static.news.ru/photo/667b3d86-7eef-11ea-8836-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение количества людей, бессимптомно переносящих коронавирусную инфекцию нового типа, должно выработать популяционный иммунитет. Это, в свою очередь, приведёт к победе над вирусом, рассказал в разговоре с журналистами первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он назвал рост числа россиян, легко или бессимптомно переносящих болезнь, «естественной популяцией».

Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создаётся популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это, по существу, естественная вакцинация, — цитирует Онищенко URA.RU.

Однако бывший главный санитарный врач назвал и негативные стороны описанной ситуации. По его словам, рост количества бессимптомно переносящих болезнь граждан увеличивает риск заражения представителей возрастной группы риска.

По информации на 15 апреля, в РФ зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1986 человек выздоровели. Умерли 198 пациентов.

В Москве 14 776 заболевших, 1205 из них выздоровели, 106 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, в России почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят её без явных симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.