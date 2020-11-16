Онищенко рассказал, когда в РФ начнётся спад заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/146d7784-2813-11eb-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ожидать тогда, когда в РФ начнётся кампания по массовой вакцинации. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сейчас начнём вакцинацию, и должен начаться спад, — цитирует РИА Новости эксперта.

Также он добавил, что чем интенсивнее болеют люди, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет к COVID-19.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что вакцина от коронавирусной инфекции должна применяться лишь в комплексе других мер. Сама по себе она не панацея и не гарантирует завершение пандемии. По его словам, важно продолжать мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию заражённых, а также отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности.

Гебрейесус добавил, что на первых стадиях распространения вакцин их запасы будут ограничены. Поэтому при иммунизации приоритет должен быть отдан работникам сферы здравоохранения, пожилым людям и гражданам из других групп риска. Тем не менее, предупредил он, и в таком случае «у вируса будет много пространства для продвижения».

Согласно оперативным данным, по состоянию на 16 ноября в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, более 1,32 млн человек скончались. В России официально зафиксировано свыше 1,9 млн случаев инфицирования, около 33,5 тысячи пациентов умерли, писал NEWS.ru.