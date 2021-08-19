Онищенко рассказал, как предотвратить эпидемию гриппа осенью

Заболеваемость гриппом предстоящей осенью может быть выше, чем в прошлом году. Предотвратить эпидемию поможет вакцинация. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Его слова приводит НСН.

Вакцины, которые мы будем применять, имеют три новых штамма, которых раньше не было: это два новых штамма А и один — Б. Это даёт основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что в 2020 году подъём заболеваемости гриппом «был достаточно вялым» и не достиг пандемического уровня. Это может привести к большему распространению нового штамма. Для предотвращения такой ситуации необходимо правильно провести вакцинацию.

По словам Онищенко, прививочную кампанию от гриппа следует начинать со школьников. Он также отметил, что на первом этапе следует прививать всех, кто уже прошёл процедуру вакцинации от коронавируса и перенёс заболевание. На втором этапе — тех, кто вакцинируется в настоящее время.

Депутат также сделал акцент на том, что прививка от COVID не защищает от гриппа, поскольку это разные вирусы.

Ранее о более масштабной заболеваемости гриппом в текущем году предупредил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что привиться следует в первую очередь пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания.