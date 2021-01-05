Онищенко раскрыл будущее решение ВОЗ о происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/460da570-5126-11eb-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: duma.gov.ru

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о последствиях решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно происхождения коронавируса.

Выводы экспертов организации о возможном происхождении SARS-CoV-2 в КНР не будут иметь юридических последствий, так как у этого нет правовых оснований, считает Онищенко. Он напомнил, как США отказались в 2001 году ратифицировать механизм контроля в рамках Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), поэтому на настоящий момент не существует юридически обязывающих механизмов по исполнению этого решения.

Если бы механизм работал, то Пекин не мог бы отказать в проведении международного расследования, иначе он нарушил бы международное право.

Вердикт группы учёных тоже имел бы юридическую силу. Обвинение или необвинение Китая в разработке какого-то искусственного вируса имели бы юридическую силу и последствия для страны, — цитирует РИА Новости Онищенко.

Он также подчеркнул, что конвенцию нарушают и сами американцы, которые строят военные лаборатории в Грузии, Казахстане, на Украине, а также занимаются разработкой «явно не детских вакцин».

Если бы этот механизм действовал, то можно было бы задавать вопросы, а зачем вы строите военную лабораторию, допустим, в Алма-Ате? Зачем она там нужна? — заключил депутат.

Ранее главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в «теории единой вспышки», согласно которой коронавирус появился в Китае. По его словам, в различных странах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 был задокументирован задолго до официального первого пациента, а в России непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний отметили ещё осенью 2019 года, писал NEWS.ru.