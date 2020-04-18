«Несут околесицу»: Онищенко раскритиковал экспертов по COVID-19

https://static.news.ru/photo/58c527de-817d-11ea-951e-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал доверять лишь тем данным о COVID-19, которые исходят от врачей-инфекционистов. Он также подверг критике политиков и некомпетентных врачей.

Люди, которые в конце января ещё не знали, что такое коронавирус, сегодня являются самыми великими специалистами и ходят по всем каналам и несут всякую околесицу... Не надо сегодня каждый симптом обсуждать и выносить на первый план, — возмутился Онищенко.

Он также вспомнил времена своей учебы в мединституте и особенности человеческого восприятия. По словам политика, сейчас вся страна страдает симптомом «третьего курса», сообщает «Фонтанка».

В мединституте, когда мы начинали изучать конкретные болезни с третьего курса, мы после каждого занятия находили эти симптомы у себя — это особенность психики человеческой. Так вот сейчас у нас вся страна страдает «симптомом третьего курса» медицинского института, когда какие-то дядьки, уже потерявшие контроль над собой, прочитали и тут же пытаются поделиться со всей Россией, — добавил депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко сеять пшеницу, а не оценивать тесты на COVID-19. Последний обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля.