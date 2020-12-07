Онищенко раскритиковал идею закрыть границы регионов России

https://static.news.ru/photo/658f44c2-3898-11eb-baf7-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко не одобрил идею ограничить передвижение граждан между российскими регионами и внутри них для снижения распространения коронавируса. По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране разная и вводить единые ограничения необходимости нет.

Понятно, почему о таких мерах заговорили сейчас. Нам предстоят новогодние праздники и школьные каникулы, которые могут стать дополнительным фактором риска, — сообщил МК.RU Онищенко.

Он подчеркнул, что при этом «стричь всю Россию под одну гребёнку» не стоит. Там, где есть такая необходимость, ограничения вводить нужно, там, где её нет, не нужно, считает он.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на конференции «Медицина и качество», отметил, что для сдерживания коронавирусной инфекции стоит рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, которые ограничат перемещение жителей России как между субъектами, так и внутри отдельных регионов.

Позже его помощник Алексей Кузнецов заявил, что в министерстве не предлагали ограничивать перемещение граждан внутри страны из-за пандемии коронавируса. По его словам, фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.