Онищенко раскритиковал идею указывать на сигаретах расходы курильщиков

Геннадий Онищенко / Фото АГН Москва/Global Look Press

Указывать на сигаретных пачках ежегодные расходы курильщиков — это причудливая идея, считает академик РАН, профессор Геннадий Онищенко. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что в российском законодательстве уже прописаны способы борьбы с курением и, например, вопросы ценовой и возрастной доступности табачных изделий.

Я не знаю, если не действует картинка среза лёгких, поражённых после курения онкологическими заболеваниям, то ценами и суммами вряд ли кого-то испугаешь. Во всяком случае, каких-то научных исследований на эту тему я не видел. Чтобы они доказывали репрезентативно, что есть такая-то методика и она действует, — сказал Онищенко.

Главное сейчас для борьбы с курением, по его мнению, — приравнять электронные сигареты к обычным.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов ранее предложил поднять легальный возраст для никотиносодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года — с 19 лет до 20 лет, а через три года — до 21. По его плану, за первое нарушение молодые люди обязаны будут проходить курс о вреде курения, а за повторное - платить штраф.

Также Давыдов предлагает ужесточить наказание для продавцов, которые продают подросткам сигареты. Помимо существующего штрафа, установить им запрет на продажу никотиносодержащей продукции на 6–12 месяцев.