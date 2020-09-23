Онищенко призвал ЕС не стращать людей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1115da38-fe54-11ea-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в странах Евросоюза — ожидаемое явление, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, в осенне-зимний период традиционно повышается число пациентов с воздушно-капельными недугами, как COVID-19. Таким образом он прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

Чиновница отметила, что вторая волна пандемии COVID-19, о которой много говорили в течение нескольких месяцев, стала реальностью. При этом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ряде государств Европейского союза оказалась крайне сложной.

В зависимости от уровня заболеваемости, в зависимости от уровня здравоохранения в той или иной стране, они (Евросоюз. — NEWS.ru.) должны принимать собственные решения. <...>Ему (еврокомиссару. — NEWS.ru) нужно ещё и предложить что-то для того, чтобы минимизировать рост [заболеваемости], минимизировать последствия, а не просто стращать людей, — заявил парламентарий.

Он добавил, что в РФ также фиксируется рост числа заражённых COVID-19. По мнению Онищенко, население должно соблюдать все необходимые меры для предотвращения инфицирования.

Это, прежде всего, прививки. Прививки, в данном случае, от гриппа нужно сделать всем. Затем, возможно, придётся в этот период для групп риска по медицинским показаниям привиться от коронавируса. <...> Москва, кстати, тоже зафиксировала превышение определённого уровня [заболеваемости COVID-19]. Но это не значит, что мы должны снова впасть в состояние паники, всё закрыть и так далее. Мы уже имеем опыт профилактики, мы научились и диагностировать, и лечить в определённой мере, хотя предела совершенства нет. Мы все участники этого процесса, а не только профессиональное медицинское сообщество. Меры предосторожности, меры разумного ограничения с точки зрения собраний, ненужных поездок, с точки зрения того, от чего можно отказаться на время, как мы всегда делаем во время заболеваемости гриппом, — резюмировал Онищенко.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве за сутки медики выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Таким образом, с начала ведения официальной статистики в столице были инфицированы 280 408 граждан.